Previsão do tempo: final de semana será de chuva e frio em Londrina e região

Uma nova frente fria se aproxima e há previsão de chuva para o final de semana em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Nesta sexta-feira (23), o tempo segue estável e sem muitas variações. O Sol deve predominar durante todo o dia na região, com a máxima chegando aos 33°C durante a tarde.

No sábado (24), porém, deve chover ao longo do dia e rajadas de vento são esperadas devido ao deslocamento rápido do sistema frontal, além da queda de temperatura a partir da noite.





Já no domingo (25) as chuvas devem continuar em toda região de Londrina, com destaque para a corrente de ar frio e o vento gelado, que deixam a sensação térmica ainda mais baixa.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (23) - Temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°C

Sábado (24) - Temperatura mínima de 14°C e máxima de 18°C

Domingo (25) - Temperatura mínima de 10°C e máxima de 20°C