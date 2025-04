Desentendimento por causa de pedaço de costela termina em tiros em Arapongas

Um desentendimento por causa da divisão de um pedaço de costela terminou em tiros em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na noite de sábado (26).





De acordo com a PM (Polícia Militar), os disparos de arma de fogo foram registrados por volta das 21h, na BR-369, próximo ao conjunto Palmares, depois de uma denúncia de suposta tentativa de homicídio às margens da rodovia. Uma das vítimas, um homem, relatou que trabalhou no sábado com colegas e, no horário de trabalho, ele e esses colegas ganharam um pedaço de costela (carne bovina) de

um comerciante e acusado não queria dividir com os parceiros. Houve uma discussão entre os dois que evoluiu para 'vias de fato', e o autor disse que iria voltar e matar a vítima. Um momento depois, a vítima e mais dois colegas de trabalho estavam estavam dentro do caminhão da empresa quando avistaram o acusado saindo de um veículo empunhando uma arma de fogo e começou a efetuar disparos em direção as vítimas.





Segundo os denunciantes, foram dados cinco tiros na direção deles, que não atingiram as pessoas - um disparo acertou o para-brisa do caminhão.





Foram feitas buscas na região a fim de localizar o autor da tentativa de homicídio, que não foi encontrado.