Discussão em chá de bebê termina com homem atirando sete vezes contra carro em Apucarana

Um chá de bebê terminou em confusão e com o disparo de tiros no Loteamento Sanches do Santos, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (21).





Segundo a Polícia Militar, a proprietária da residência onde acontecia o evento acionou os agentes após o marido de uma das convidadas começar a discutir com um rapaz. A denunciante informou que tudo começou por conta de ciúmes.

O embate entre os homens, porém, gerou uma discussão generalizada, que atingiu todos que participavam do chá de bebê.





O tio de uma das vítimas da ocasião abordou os policiais na residência e disse que viu um homem atirar sete vezes contra um Toyota Corolla, enquanto dizia que ia matar o proprietário do veículo. Logo após a ação, o acusado fugiu.

O homem mostrou aos agentes onde o Corolla estava estacionado, mas a vítima não estava mais no local. A esposa da vítima, porém, autorizou uma vistoria no carro, no qual os policiais encontraram dois projéteis de calibre 380: um no assoalho do veículo e outro alojado em um bebê conforto.





Além disso, os agentes encontraram e recolheram sete estojos de cartuchos calibre 380.





Todas as evidências foram consideradas pelos policiais para a investigação e, até o momento de publicação dessa matéria, o autor dos disparos não havia sido localizado.