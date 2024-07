Motorista invade pista contrária, bate em carro conduzido por homem embriagado e morre no Norte do Paraná

Um homem morreu após o carro que conduzia colidir frontalmente com um veículo na PRC-487, em Iretama, no Norte do Paraná, na noite deste domingo (21).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima, de 40 anos, dirigia um Volkswagen Santana no sentido de Iretama a Luiziana quando, ao passar pelo KM 235, invadiu a pista contrária de sua direção e colidiu frontalmente com uma Chevrolet S10, que era dirigida por um homem de 43 anos e que seguia no sentido oposto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A caminhonete S10 ficou seriamente danificada e seu motorista teve ferimentos. O homem foi socorrido pela Ambulância de Iretama e conduzido até o Hospital Santa Rosa de Lima para receber atendimento médico especializado.





O condutor da S10 passou pelo teste etilométrico e teve resultado positivo, o que indicou que houve o consumo de álcool.





O motorista do Santana, por sua vez, morreu no local. O carro também ficou amplamente danificado.