Dois homens morrem em confronto com a polícia na zona oeste de Londrina

Dois homens morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) na noite desta sexta-feira (8), na rua Serra da Carioca, zona oeste de Londrina. O caso teve início por volta das 19h, quando um policial militar, que estava fardado e se deslocava para casa, foi abordado pelos homens armados em um Audi. Os suspeitos teriam apontado uma arma para o militar, o que deu início ao primeiro confronto.





Após a tentativa de fuga dos suspeitos, as equipes de Choque e Rotam localizaram o veículo e tentaram nova abordagem. No entanto, houve um segundo confronto, e os dois homens foram mortos no local. Com eles, a polícia apreendeu duas armas de fogo — uma pistola e um revólver — além do veículo usado na ação.

Um dos indivíduos possuía histórico criminal, tendo sido preso em 2016 por porte ilegal de arma e resistência à prisão.