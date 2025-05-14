Dois são presos no Norte Pioneiro em operação da Polícia Federal contra a pedofilia

A PF (Polícia Federal) deflagou nesta quarta-feira (14) uma ação para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. No Norte Pioneiro, dois foram presos. A Operação Nacional Proteção Integral II tem o objetivo de identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil.





Na ocasião foram cumpridos, simultaneamente, 130 mandados de busca e apreensão, em todos os estados brasileiros, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil, focando na identificação e prisão dos abusadores sexuais - de crianças e adolescentes. Participaração da movimentação 466 Policiais Federais e 175 Policiais Civis.





Durante a execução, ao todo 46 pessoas foram presas em flagrante e duas vitimas de abuso resgatadas. No Norte Pioneiro - Santo Antônio da Platina e Cambará - foram cumpridos dois mandatos, onde um empresário foi preso em flagrante por armanezar arquivos de imagens/vídeo contendo abuso sexual infanto-juvenil, em Cambará. O homem, 57, não tinha registro de antecedentes criminais e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina.





Visando melhorar a integração entre as forças policiais federais e estaduais, a operação procura atuar na perseguição penal desses criminosos - que armazenam, compartilham, vendem e produzem material de abuso sexual infantojuvenil.





No geral, foram apreendidos HDs, celular e mídias de armazenamento, que serão devidamente periciados.





Operação





O nome da Operação foi escolhido porque o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.009/1990) estabelece já em seu artigo 1º a proteção integral das crianças e dos adolescentes, bem como assegura a esses sujeitos o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (art. 3º).





Além disso, a Constituição Federal em seu art. 227, caput, estabelece que é "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". Ademais, não restam dúvidas quanto ao grau de lesividade que os delitos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil acarretam às crianças e aos adolescentes, sendo a Operação, portanto, uma forma da Polícia Federal dar cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais que estabelecem a absoluta prioridade e a proteção integral às vítimas desses delitos.





A par disso, o nome da Operação demonstra a continuidade do trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral I, deflagrada em 12/03/2025, demonstrando o esforço ininterrupto da Polícia Federal na proteção das crianças e dos adolescentes.





Ademais, cumpre informar que somente em 2025 - entre janeiro e abril - a Polícia Federal, por meio dos Grupos de Capturas, cumpriu 612 (seiscentos e doze) mandados de prisão de foragidos da justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.





A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes, e, nesse aspecto, a informação salva vidas.



