Droga, arma e munições são apreendidas em operação na Região Metropolitana de Maringá

Uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e com apoio da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), da Polícia Civil de Londrina e de Maringá (Noroeste), terminou com a apreensão de 3,3 quilos de maconha, uma arma de fogo calibre .38 e seis munições dentro de um ônibus comercial de linha em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá).





Com auxílio do Núcleo de Operações com Cães de Londrina, os agentes abordaram um ônibus que fazia o trajeto de Marechal Cândido Rondon para São Paulo com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Durante a vistoria, o cão Vlad, especializado na detecção de entorpecentes, indicou que a droga, a arma e as munições estavam escondidas nalixeira do banheiro do veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Apesar das diligências feitas no local, as equipes não conseguiram identificar responsável pelo transporte do material ilícito naquele momento. O caso segue em investigação.