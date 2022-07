Duas mulheres são assassinadas e bebê fica ferido em Ibiporã

Duas mulheres da mesma família foram alvos de disparos de arma de fogo por um homem que invadiu a casa delas em Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina, na madrugada desta quinta-feira. Uma delas estava com um bebê de três meses no colo. As mulheres morreram ainda no local e o bebê sofreu um ferimento na mão, mas passa bem.

Segundo testemunhas, o homem armado ingressou na residência localizada na Rua Ponta Grossa e, sem anunciar assalto,, efetuou os disparos, que acertaram o rosto e o peito das mulheres. Em seguida, ele saiu correndo e fugiu em uma motocicleta. O bebê foi levado para o Hospital Cristo Rei e o IML (Instituto Medico-Legal) levou os corpos das mulheres. As características do suspeito não foram detalhadas à Polícia Militar, que descarta crime de latrocínio.

A Polícia Civil vai investigar o caso.