Projeto do BNDES prevê instalação de internet de alta velocidade no Norte do PR

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 30,8 milhões à ONN Multimídia Ltda, do Grupo Ired. Os recursos permitirão a construção de cerca de 500 km de rede de transporte em fibra óptica de alta velocidade no Norte do Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Com o projeto, cerca de 20 mil estabelecimentos passarão a contar com acesso à internet de qualidade, beneficiando diretamente moradores, empresas e serviços em 20 localidades: os municípios de Japira, Pinhalão e Prado Ferreira; os distritos de Warta, Guaravera, Irerê, Lerroville e São Luiz (Londrina); distrito de Cambé próximo à Warta; Correia de Freitas, Pirapó e São Pedro (Apucarana); Santa Zélia (Astorga); Congonhas (Cornélio Procópio); Vassoural e Vila Guay (Ibaiti); Nova Amoreira (São Sebastião da Amoreira), Iguatemi (Maringá), São Martinho (Rolândia) e Cruzeiro do Norte (Uraí).





Publicidade

O projeto prevê infraestrutura com tecnologia de ponta e sistemas de redundância, ampliando a cobertura e a confiabilidade da conectividade oferecida pela empresa na região Norte do Paraná.





Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa vai além da conectividade técnica. “A expansão da rede contribuirá para a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico da região ao facilitar o acesso à educação, à saúde e a oportunidades de negócios. Universalizar o acesso à internet é fundamental para reduzir as desigualdades no Brasil."

Publicidade





“ Acreditamos que nossa missão vai além do serviço técnico — promovemos inclusão, oportunidades e transformamos vidas por meio da conexão”, afirma Reginaldo Assunção, diretor do Grupo Ired, de Maringá (Noroeste). O grupo obteve financiamento por meio do Programa BNDES Fust, que apoia a expansão e melhoria das redes de telecomunicações no Brasil.

Publicidade





O objetivo do BNDES Fust é estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações. “O financiamento busca promover o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade, contribuindo com a ampliação do acesso à internet de qualidade”, relata José Luís Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco.





Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 1,865 bilhão no âmbito do BNDES Fust, destinados a 54 empresas de diferentes portes, incluindo MPMEs.

Publicidade

(Com informações da Agência BNDES de Notícias)





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: