Vítimas tinham 33 e 37 anos

Duas pessoas morrem e três ficam feridas em colisão frontal em Sapopema

Redação Bonde
15 mai 2025 às 08:25

Divulgação/PRE
Um colisão grave entre veículos causou a morte de duas pessoas na PR-090, em Sapopema, na noite desta quarta-feira (14). Além das mortes, outros três ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. 


De acordo com as informações colhidas no local pelos agentes da PRE (Polícia Rodovidária Estadual), os dois veículos trafegavam em sentidos contrários da rodovia quando, próximo ao quilômetro 268, bateram de frente.

Um dos veículos envolvidos era um Gol, com placas de Curiúva. O condutor do carro, de 33 anos, chegou a receber atendimento médico, mas faleceu no Hospital de Sapopema. O passageiro, de 37 anos, morreu ainda no local da colisão. Os corpor foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. 


No outro veículo, uma Ecosport com placas de Reserva, os três ocupantes, um homem de 48 anos, uma mulher de 29 e uma criança de 11 anos, tiveram ferimentos e também foram encaminhados ao Hospital de Sapopema. 


