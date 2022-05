Dupla é presa e quatro reféns são resgatados após roubo em Londrina

Dois indivíduos foram presos e quatro vítimas foram resgatadas após negociação da PM (Polícia Militar) durante um assalto na noite de terça-feira (3) em Londrina.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM, por volta das 19h, durante patrulhamento, policiais foram informados via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) que havia um roubo em andamento na avenida Europa, no jardim Piza. Foi constatado que havia reféns e isolada a área. Com a chegada do tenente-coronel Nelson Villa Júnior, foram iniciadas negociações. Depois de tratativas, houve êxito na rendição dos suspeitos e liberação das vítimas.

Continua depois da publicidade





Os dois acusados, de 25 e 30 anos, foram presos e encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.





Foram apreendidos uma pistola cal.9mm e um carregador com 11 munições, além de um Ford/Corcel.