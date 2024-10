Dupla invade loja e leva15 bebês reborn avaliados em R$ 55 mil em Curitiba

Inaugurada há um mês no bairro Juvevê, em Curitiba, uma loja especializada em bebês reborn -bonecas hiper-realistas-foi furtada na madrugada desta segunda-feira (30) por dois homens que chegaram ao local em uma bicicleta.



Os criminosos levaram 15 bonecas da Maternidade Bebê Reborn Curitiba, provocando um prejuízo de R$ 55 mil.

Eles quebraram a vitrine da loja e, além dos bebês reborn, levaram um celular utilizado para as vendas.



As proprietárias usaram as redes sociais para divulgar imagens das bonecas e pedir ajuda para recuperá-las e encontrar os responsáveis. Cada uma demora de cinco a 15 dias para ficar pronta, com detalhes como cílios, unhas e até marcas de nascença.

Os bebês reborn furtados são fabricados em vinil e silicone sólido. Na loja, ficam em berços e são vendidos com um "termo de adoção" e enxoval que inclui roupas de recém-nascidos e mamadeira.



Segundo Aline Lima, proprietária do estabelecimento, uma grade seria instalada nesta segunda-feira à tarde na vitrine. Ela acredita que os ladrões observaram o movimento de preparo da estrutura para a grade e resolveram furtar na madrugada, quebrando o vidro.



Apesar do momento difícil, ela disse que a loja não vai fechar e terá bonecas disponíveis para o Dia das Crianças.