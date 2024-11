Mulher passa cartão para comprar edredom de R$ 150 e perde R$ 2.100 em Cambira

Uma mulher denunciou à PM (Polícia Militar) que foi vítima de um golpe em Cambira (Vale do Ivaí) na última semana. Ela passou cartão para comprar um edredom de R$ 150 e perdeu R$ 2.100.





A PM registrou o caso na segunda-feira (11), por volta das 10h30, no centro da cidade. A vítima relatou que, no último dia 7, estava em casa quando passou um vendedor ambulante com uma mulher e uma criança vendendo edredom em um carro escuro. Ao fazer a compra com um cartão de crédito, o vendedor informou que não passou. Então, ele passou novamente e solicitou mais um cartão ainda, mas ela negou e ele falou que tinha dado certo.

Porém, a solicitante percebeu que havia sido retirada uma quantia bem maior da compra que seria no valor de 150 reais. Ao ver com o banco, foram constatadas duas compras no cartão dela, uma de 100 reais e outra de 2 mil reais.

Foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para a tomada de providências cabíveis. A vítima não soube informar mais características do autor do crime.





