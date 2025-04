Em Cianorte, Polícia Rodoviária encontra 84 kg de haxixe em lataria de carro

Cerca de 84 kg de haxixe foram encontrados no forro e lataria de um veículo durante abordagem da Polícia Rodoviária Estadual na tarde desta quarta-feira (26), na PR-323, em Cianorte (Noroeste).





O condutor de 22 anos de origem paraguaia relatou aos policiais que pegou a droga em seu país e levaria até o estado de São Paulo, onde receberia R$ 5.000,00 pelo transporte.

De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual), a abordagem no veículo com placa estrangeira contou com ajuda de cães farejadores, os quais indicaram a presença de ilícitos no forro e lataria. Após vistoria minuciosa pela equipe, foi encontrada grande quantidade de drogas.





O condutor do carro, uma mulher de 21 anos e o veículo foram apreendidos pela polícia. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Maringá.





