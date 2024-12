Homem ameaça companheira, é preso e debocha de policiais urinando no chão em delegacia em Arapongas

Um homem foi preso por ser acusado de agredir o enteado e ameaçar a companheira, na madrugada desta quinta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Na delegacia, o suspeito ainda urinou no chão para debochar dos policiais.





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial foi até o endereço da ocorrência após receber a informação de que uma briga familiar estaria acontecendo no local. Na residência, os agentes conversaram com uma mulher, que disse que o companheiro teve um desentendimento com o enteado, chegando a agredi-lo.





A mãe do jovem teria tentado parar a briga e, nessa situação, teria sido empurrada pelo acusado, que apresenta sinais de embriaguez e de uso de drogas, como odor etilíco, olhos vermelhos, inquietação e mudanças de humor repentinas.