Em Londrina, Polícia Civil prende homem acusado de homicídio ocorrido em Jataizinho

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 27 anos, por um homicídio ocorrido no dia 19 de março deste ano. A captura aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), em Londrina e em Jataizinho, no Norte do Estado, durante uma operação policial.





Conforme apurado, na data do crime, a vítima teria sido atingida diversas vezes por disparos de arma de fogo em sua residência, localizada em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).

Durante a ação desta sexta-feira também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

De acordo com Vitor Dutra, delegado da Polícia Civil no Paraná, foram apreendidos materiais de uso pessoal do investigado a fim de coletar material genético, uma vez que ele teria se ferido durante a execução do homicídio.

“Essas provas são fundamentais para o andamento do inquérito e da futura ação penal, tendo avançado ainda mais as investigações referentes a homicídios na cidade por disputa por pontos de drogas”, explica o delegado.





Um segundo envolvido, de 28 anos, teve a prisão temporária decretada, porém não foi localizado e é considerado foragido. As diligências continuam a fim de localizá-lo e cumprir a ordem judicial.