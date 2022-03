Em operação com cães, policiais apreendem drogas que seriam enviadas pelos Correios

Durante a averiguação, os policiais encontraram, com a ajuda de cães farejadores, 915 comprimidos de ecstasy; 268 gramas de skunk, que estava dentro de uma bomba de ar; 400 comprimidos e 10 mililitros de anabolizantes dentro de um par de tênis. Os itens apreendidos seriam enviados em forma de encomendas para várias regiões do país.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) fizeram uma ação nos Correios com o objetivo de encontrar drogas e outros itens ilícitos, na tarde desta sexta-feira (11), em Curitiba (PR).

Novas técnicas

Nesta semana, uma equipe do canil da PM de Londrina está em Curitiba para um alinhamento de procedimentos com a PRF, em relação ao uso de cães no combate ao crime. O objetivo da ação é trazer a Londrina novas técnicas aprendidas na capital.