Homem é morto pela polícia após perseguição e tiroteio na PR-323, em Sertanópolis

Um homem morreu durante confronto com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na noite desta quinta-feira (10), em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a polícia, o homem transportava mais de 700 kg de maconha e teria furado a barreira policial no posto da PRE em Londrina, o que deu início a uma perseguição seguida de tiroteio.

De acordo com a PRE, o homem trafegava pela PR-323, quando passou pelo posto da Polícia Rodoviária, no km 55 da via. Ele dirigia um carro modelo Honda City prata, que chamou a atenção dos policiais pelos vidros com um tipo de insufilme muito escuro. Os agentes sinalizaram para que ele parasse, mas o homem teria desobedecido à ordem e fugido em alta velocidade.

Os policiais, então, teriam dado início a uma perseguição por alguns quilômetros. De acordo com a polícia, o homem fazia uma direção perigosa, invadindo a pista contrária e colocando outros motoristas em risco. Próximo ao condomínio Ecovillas do Lago, já em Sertanópolis, o homem teria perdido o controle do carro e rodado na pista até parar no estacionamento de um restaurante.





A PRE tentou uma aproximação, mas, encurralado, o homem acelerou o veículo, que caiu de um penhasco e ficou bastante danificado. Segundo a PRE, os policiais desceram até o pé do penhasco, mas teriam sido surpreendidos por tiros de arma de fogo. A polícia teria revidado com mais disparos, alvejando o homem.





Conforme o relatório, ele ainda estava vivo quando os policiais conseguiram se aproximar e retirar a arma de fogo da sua mão. A polícia afirmou que, devido à precaridade do sinal de celular no local, um agente da PRE teve que voltar ao posto rodoviária para acionar o socorro, o que atrasou o resgate. Quando o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegou ao local, o homem já estava morto.

Um guinho teve que ser acionado para retirar o carro do local de difícil acesso. Após quase 5h de trabalho, os agentes conseguiram remover o veículo e constataram que, dentro dele, havia uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Toda a cabine e o porta-malas estavam ocupados por 659 tabletes da droga, que totalizavam 756 kg de entorpecente. A PRE constatou ainda que o carro tinha as placas adulteradas e os vidros cobertos com um tecido preto, para dificultar a visualização do interior da cabine.





O carro, a arma utilizada pelo homem e as drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Sertanópolis. Segundo a PRE, a corregedoria da PM (Polícia Militar) também foi informada sobre o caso. A idade e a identidade da vítima não foram divulgadas.