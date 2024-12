Em um ponto da BR-277 em Curitiba, PRF flagra, em 4h, 132 veículos em excesso de velocidade

Durante quatro horas de fiscalização em único ponto da BR-277 em Curitiba, na manhã de domingo (22), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 132 veículos trafegando em excesso de velocidade. A ação com o auxílio de radar portátil ocorreu nas proximidades do Parque Barigui, em trecho regulamentado para velocidade máxima de 80 km/h.





Segundo a PRF, em razão de a sinalização estar sendo substituída no local, a corporação tem fiscalizado com a utilização da regra geral de velocidade máxima prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro): 110 km/h para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 km/h para veículos pesados.





Um dos flagrantes chamou a atenção dos policiais rodoviários federais. Uma motocicleta foi flagrada circulando a 191 km/h. Para este caso, que excede a velocidade máxima permitida em 50%, a multa é de R$ 880,41, além da suspensão da carteira de habilitação do condutor.





Há, de acordo com a PRF, uma ligação do excesso de velocidade com as três principais causas de acidentes registrados pela corpotação no Paraná. As duas principais são a ausência de reação do condutor e a reação ineficiente, que são reflexos da velocidade, não havendo mais tempo hábil para se evitar sinistros. A terceira causa mais frequente é justamente o excesso de velocidade - quando é possível a verificação. O excesso de velocidade, mesmo quando causa os acidentes, é um dos principais responsáveis por agravar as consequências.