Passarela do Lago Igapó estará aberta todos os dias até 5 de janeiro

A passarela do Lago Igapó, principal elemento a compor a decoração natalina de Londrina, ficará disponível até o dia 5 de janeiro de 2025 e abrirá normalmente todos os dias. O horário de funcionamento é das 19h as 23h, e o passeio na estrutura, com entrada pela Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, é aberto para todos os públicos.







“Estamos recebendo muitos elogios por conta da decoração natalina deste ano. Ficamos também felizes por termos conseguido atender aos pedidos da população em voltar com a árvore que é possível atravessar de um ponto ao outro do Lago, que é uma experiência bem legal”, destacou a diretora de Turismo da Codel, Tatiane Salvático.





Até o momento, 78.320 pessoas já atravessaram a passarela do Lago Igapó. Segundo Salvático, a expectativa é chegar a 100 mil visitantes até desmontar a decoração.

Neste ano, o interior da árvore foi incrementado, com a adição de um presépio e dois painéis holográficos, proporcionando um aumento na experiência com as decorações natalinas. Além disso, na saída da passarela pela Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, a população tem acesso a pontos “instagramáveis” para registrar o passeio.





Caso o volume de água do Igapó suba em decorrência de chuvas, a passarela pode ser temporariamente fechada por questões de segurança. Essa decisão é anunciada tanto pelo Instagram da Codel quanto pelo Blog da Prefeitura.

