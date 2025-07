Empacotadora é espancada por operadora de caixa em supermercado de Cambira

Uma empacotadora de um supermercado localizado na Avenida Brasil, no Centro de Cambira (Centro-Norte), foi espancada por uma operadora de caixa na tarde desta sexta-feira (11). A agressão ocorreu após um mês de conflitos no ambiente de trabalho, segundo boletim registrado pela Polícia Militar.





A vítima relatou à polícia que começou a trabalhar no mercado há cerca de um mês e, desde então, vinha sofrendo hostilidade da colega de trabalho, operadora de caixa. Segundo a empacotadora, as humilhações eram frequentes, inclusive diante de clientes, sendo constantemente chamada de "incompetente".

Diante do comportamento da agressora, a vítima afirmou ter procurado os proprietários do supermercado para relatar os episódios de assédio. No entanto, segundo ela, nenhuma providência foi tomada. A mãe da empacotadora também tentou intervir, entrando em contato com a operadora de caixa por meio de mensagens, mas sem sucesso.





Na data da agressão, após receber uma tarefa, a vítima foi novamente destratada. Em seguida, ao sair do banheiro, foi empurrada contra uma motocicleta estacionada. Um terceiro funcionário teria segurado a vítima por trás, permitindo que a operadora de caixa a agredisse com socos no rosto, puxões de cabelo e tentativa de esganadura.

A vítima sofreu um corte próximo ao nariz e apresentava marcas no pescoço, possivelmente causadas por unhas. O boletim de ocorrência foi registrado e a empacotadora foi orientada quanto aos procedimentos legais para prosseguir com a denúncia.





