Empresário tenta impedir incêndio criminoso e acusados o agridem com socos e chutes em Apucarana

Um empresário foi agredido por suspeitos que ateavam fogo em um terreno baldio ao tentar impedir o crime, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (3).





De acordo com a Polícia Militar, a vítima disse que estava em sua empresa quando viu os suspeitos ateando fogo no terreno em frente. Nesse momento, o homem teria ido até lá e pedido para os acusados não fazerem isso.

Irritados, os suspeitos começaram a discutir e a agredir o empresário. A vítima teria sido enforcada e agredida com chutes, socos e pontapés, o que lhe causou lesões no rosto e no corpo, além de ter danificado o celular e o relógio.





Enquanto agrediam o empresário, os suspeitos o ameaçaram, dizendo que, caso a vítima denunciasse, iria ver "com quem estava lidando".





Mesmo diante das ameaças, o empresário acionou a Polícia Militar e registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência). Os suspeitos ainda não foram localizados.