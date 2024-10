Estudante de 14 anos é atingida por bala perdida no Norte Pioneiro

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de uma bala perdida dentro do colégio estadual Miguel Dias, em Joaquim Távora (Norte Pioneiro). O caso aconteceu na quarta-feira (2). A estudante foi atingida no braço, mas de forma superficial e sem necessidade de atendimento médico. De acordo com a Seed (Secretaria de Estado da Educação), o disparo veio de fora da escola.



"Ao constatar que a estudante não estava ferida com gravidade, a direção da escola procedeu com a evacuação das salas localizadas de frente para a rua. Os estudantes foram mobilizados para a parte dos fundos da escola, de forma emergencial, tendo em vista garantir a segurança de todos", pontuou. A PM (Polícia Militar) foi acionada logo em seguida.

A Polícia Civil também esteve na unidade e coletou elementos para ajudar na investigação. A corporação destacou que, por enquanto, não há indícios de que houve um ataque direto ao colégio. Os investigadores buscam informações para tentar identificar o autor do disparo e as circunstâncias como isso ocorreu. "A Polícia Civil acredita que se trata de uma bala perdida e não de um ataque intencional", frisou a secretaria.