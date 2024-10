Professor é investigado em São Paulo sob suspeita de estupro contra aluno de 11 anos

Um professor de geografia de 35 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo sob suspeita de estupro de vulnerável contra um aluno de 11 anos.



Ele é suspeito de passar as mãos de forma recorrente no genital do menino. Alunas filmaram um dos atos e mostraram para outra professora.





O docente é procurado pela polícia.





O caso foi registrado no dia 27 de setembro, no 47º DP (Capão Redondo), zona sul de São Paulo.





Segundo o boletim de ocorrência, a diretora da escola afirmou que alunas do 6º ano filmaram o professor de geografia, dentro da sala de aula, passando a mão nas partes íntimas do aluno por um tempo considerável.





Uma das estudantes disse à diretora que ela e outras alunas já tinham visto o professor fazer o mesmo ato anteriormente e acharam estranho. Por isso, decidiram filmar para perguntar à outra professora se aquilo era certo.





As alunas ainda disseram que só viram o professor ter esse comportamento com esse aluno e mais nenhum outro.





A diretora chamou o aluno para conversar e, inicialmente, ele disse que nada estava acontecendo, depois confirmou que o professor tinha essa atitude, que vinha ocorrendo desde o começo de setembro, em todas as aulas, que ocorrem às terças, quartas e sextas, no período da tarde.





A diretora, segundo o registro, questionou o professor de geografia, que é concursado, e mostrou as filmagens. De acordo com a diretora, o suspeito disse que ela estava interpretando tudo errado e foi embora do local. Posteriormente, ele enviou uma mensagem afirmando que queria se exonerar do cargo.





Os familiares do menino e a Polícia Militar foram acionados pela direção da escola.



