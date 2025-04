Ex-padrasto é preso por não devolver carro de ex-genro em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, nesta terça-feira (15), pelo crime de apropriação indébita do veículo do ex-genro em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O bem teria sido adquirido pelo denunciante, que informou que o suspeito era ex-companheiro de sua mãe.





A ação foi resultado de diligências feitas após o registro de boletim de ocorrência relatando que um veículo, registrado em nome de um homem, estava sob posse de outro indivíduo que se recusava a devolvê-lo.

Conforme apurado, o relacionamento entre o suspeito e a mãe do proprietário do veículo havia terminado há cerca de dois meses e, mesmo após tentativas de resolução amigável, o homem se recusava a devolver o carro, alegando posse indevida.





Durante as diligências, o veículo foi localizado inicialmente na residência da mãe do investigado. Posteriormente, foi encontrado na casa de um vizinho, onde estava sendo utilizado pelo suspeito.

Ao ser chamado pelos policiais, o ex-padrasto não respondeu. A equipe entrou no imóvel e foi dada voz de prisão em flagrante. Ele também descumpriu medida protetiva judicial expedida no dia 7 de abril de 2025, tendo feito contato com a vítima por mensagens em 9 de abril.





Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial. O veículo permaneceu no local devido a problemas mecânicos e ficou sob responsabilidade de uma familiar do suspeito. O homem recolheu a fiança e foi liberado.