Exumado corpo de rapaz morto pela PM

Terminou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira (26) no Cemitério Jardim da Saudade, zona norte, a exumação no corpo do rapaz Paulo Ricardo Marques, de 18 anos, morto na sexta-feira da semana passada em um confronto com policiais militares do Batalhão de Choque.

A exumação foi pedida pela família de Paulo Ricardo porque o laudo do Instituto Médico Legal (IML) informou que o rapaz havia morrido com apenas um tiro no ombro. No entanto, ao ver o corpo, familiares perceberam que haveria dois tiros nas costas.

"É possível sim um erro dessa natureza", afirmou agora pela manhã ao Bonde o coordenador do IML, Fernando Picinin. "Como foi a PM que solicitou a exumação, para que não restassem dúvidas, nós estamos fazendo a necropsia", disse. O laudo fica pronto em dez dias.





Para apurar a morte do rapaz a PM abriu um inquérito policial militar (IPM), que tem prazo de 30 dias para ser concluído. "O que podemos dizer preliminarmente é que não foi execução. O fato da vítima ter levado um tiro nas costas não significa que a intenção foi matá-la. Numa situação de tiroteio não há posicionamento certo", defendeu a porta-voz da PM, tenente Manoela Donadello. "Mas o inquérito vai apurar isso".

Segundo ela, Paulo Ricardo "era conhecido da polícia". "Ele tinha passagem por latrocínio e diversos outros crimes". Ainda de acordo com a porta-voz, o rapaz estava armado com um revólver calibre 22, de fabricação argentina, e teria disparado contra a viatura do Choque, antes de ser atingido. Paulo Ricardo foi morto no Rua Tamekishi Hara, no Jardim Tókio, zona oeste de Londrina.





'Execução'





No entanto, segundo a família do rapaz, Paulo Ricardo não estava armado. "Tem uma testemunha que viu quando ele levantou as mãos e pediu 'por favor' para a Polícia não atirar", afirmou a irmã do rapaz, a vendedora Maísa Elizanda Marques, 19 anos.

Maísa disse que o irmão "já aprontou muito", confirmando que ele tinha passagens pela Polícia. "Nós nunca passamos a mão na cabeça dele, mas agora matá-lo? Porque não levaram meu irmão para a cadeia? Não podiam ter feito uma crueldade dessa. Foi uma execução", desabafou.



