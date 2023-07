Filho encontra mãe assassinada em casa no Jardim Califórnia e aponta pai como principal suspeito

Uma mulher de 55 anos foi encontrada assassinada na madrugada desta segunda-feira (10). Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o corpo da vítima foi localizado pelo seu filho em uma residência na rua Jaime Americano, no Jardim Califórnia, Zona Leste de Londrina.





Os policiais foram acionados pelo homem, que relatou, além do óbito da mãe, suspeitar que o pai teria sido o autor do crime.

O filho do casal contou à Polícia Militar que, na tarde deste domingo (9), ouviu sua mãe gritar de dor após uma discussão com o marido. O jovem foi até um quarto localizado nos fundos da casa e, ao encontrar a mulher caída no chão, ofereceu ajuda. A mãe recusou ir ao médico e, enquanto isso, seu marido fugiu, mas voltou logo em seguida.





De acordo com o filho, os pais são usuários de crack e os conflitos são constantes, o que envolve agressões físicas contra a mulher.

