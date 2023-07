Homem morre ao ser baleado no Aparecidinha em Londrina

Um homem morreu no hospital da Zona Norte depois de ser baleado na madrugada de sábado (8) em Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta da 0h40, a central de operações da corporação informou que havia dado entrada no hospital uma pessoa ferida por arma de fogo. Era um homem, vítima de vários tiros, que havia sido levado para ser socorrido por familiares acompanhado da irmã.

Aos policiais, a irmã ela relatou que o irmão estava em frente à residência dela quando ouviu muitos disparos de arma de fogo. Ela saiu na via pública da rua J23 do bairro Aparecidinha, na zona Norte de Londrina para ver e se deparou com o irmão caído ao chão e ferido.





Populares relataram que ele, estando consciênte no local, teria dito que o causador seria o Yuri que reside no bairro Maria Celina.





Depois dos devidos procedimentos e atendimento médico, a médica plantonista constatou o óbito da vítima identificada como Deivid Ricardo Donizete de Souza, por volta das 2h da data 08/07/2023.





A Polícia Civil investiga o caso.