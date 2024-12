Fiscal da prefeitura de Maringá é preso por suspeita de abusar de menino de nove anos

Um agente fiscal da prefeitura de Maringá foi detido nesta segunda-feira (2) por suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de nove anos no município.





Segundo informações do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), da Polícia Civil, o suspeito de 48 anos teria ido até uma residência no período matutino para averiguar uma suposta denúncia de maus-tratos a animais e foi atendido pela vítima. Após verificar a denúncia, ele teria entrado na residência e praticado atos libidinosos com o menino.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o interrogatório, o suspeito optou por ficar em silêncio e teria dito que passa por problemas psiquiátricos. Imagens de câmeras de monitoramento e informações fornecidas pela administração municipal comprovam que o homem esteve no local dos fatos, informou a polícia.





A prefeitura de Maringá repudiou e condenou o ato. Segundo nota divulgada, o servidor está preso, será investigado pela Polícia Civil e responderá criminalmente. O município ainda informou que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos e aplicar as sanções previstas na lei municipal.

Publicidade





O Conselho Tutelar de Maringá e toda a rede de proteção à criança e ao adolescente do município também acompanham o caso e prestarão todo o apoio necessário à vítima e à família.





Com informações do Nucria