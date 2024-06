Foragido do presídio de Apucarana é preso após tentar agredir policiais

Um homem suspeito de ter fugido do presídio de Apucarana foi preso após tentar agredir policiais no Centro do Município, na tarde desta terça-feira (4).





De acordo com a Polícia Militar, a vítima de um furto em um estabelecimento comercial contou aos agentes que o acusado seria um foragido e que estaria escondido em um prédio abandonado na região.

Uma equipe foi até o local e, ao chegar, viu várias pessoas correndo para o fundo do imóvel. Os policiais começaram a fazer uma vistoria, até que encontraram o suspeito em um dos cômodos. O homem segurava um pedaço de madeira e desobedeceu as ordens de abordagem, avançando para agredir os agentes.





Os policiais, então, pediram apoio e novas equipes chegaram. Mesmo assim, o acusado não obedeceu as ordens e os agentes tiveram de usar a força para contê-lo.

O homem foi preso devido a um mandado de prisão em aberto. O acusado também é suspeito de ter furtado um celular na cidade.





Após receber voz de prisão, foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), visto que tinha escoriações.