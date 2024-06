Motociclista é atropelado por irmão que dirigia caminhão e fica gravemente ferido em Sabáudia

Um homem ficou gravemente ferido após ser propositalmente atropelado pelo irmão que dirigia um caminhão na região central de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (4).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber informações de que um acidente de trânsito havia sido registrado. No endereço, os agentes encontraram somente a motocicleta, que estava caída no chão.

Na sequência, uma mulher se apresentou aos policiais e disse ser esposa do condutor da moto. Segundo a testemunha, o esposo e seu irmão tiveram uma discussão no último sábado (1), que terminou com agressões e ameaças de morte.





A mulher relatou, também, que o irmão de seu marido estava dirigindo um caminhão pela via quando, de forma proposital, atingiu a motocicleta da vítima. O homem foi arrastado por cerca de 20 metros, conforme as marcas que foram deixadas no asfalto.





Após o atropelamento, o motorista do caminhão fugiu do local e ainda não foi localizado.





O motociclista, por sua vez, foi socorrido no local e encaminhado para o Hospital Municipal de Sabáudia para receber atendimento médico.