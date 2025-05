Foragido é preso ao ser mordido por cachorro e ir a pronto-atendimento de Jandaia do Sul

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi preso ao ser mordido por cachorro e ir a pronto-atendimento de Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá) na manhã de quarta-feira (29).





De acordo com a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado pouco antes das 10h, na rua dos Patriotas, no Centro. Foi informado que, no Pronto-Atendimento de Jandaia do Sul, havia um indivíduo em

atendimento devido a uma mordida de cão na mão direita, e a médica relatou que seria foragido do

sistema prisional.





A equipe policial fez a verificação via sistema e constatou que o homem de 45 anos possui um mandado de internação em aberto. Ele foi encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas as devidas providências.