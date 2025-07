Foragido por estupro em SP é preso pela Guarda Municipal na Zona Norte de Londrina

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro foi preso na manhã desta quinta-feira (31) pela Guarda Municipal de Londrina. A abordagem aconteceu durante patrulhamento de rotina na avenida Saul Elkind, na Zona Norte, do município.





De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Social, as equipes da VTR GMUC Inspetoria e da Diretoria Operacional identificaram o suspeito e, após consulta, confirmaram que o mandado era referente a um crime de estupro cometido no estado de São Paulo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O homem foi encaminhado ao CIT (Centro Integrado de Triagem) para os procedimentos legais.