Foragido por homicídio é morto durante confronto com a PM em Arapongas

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e baleado pela PM (Polícia Militar) por volta das 16h desta quarta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Ele foi encaminhado ao hospital com vida, mas teve a morte confirmada nesta quinta-feira (13).
De acordo com o boletim divulgado pela polícia, o foragido estava escondido em um apartamento e, ao abrir a porta, tentou atirar contra os agentes, que revidaram. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O revólver utilizado por ele no confonto foi apreendido.
