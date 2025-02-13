Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Estava em apartamento

Foragido por homicídio é morto durante confronto com a PM em Arapongas

Redação Bonde
13 fev 2025 às 12:55

Compartilhar notícia

Polícia Militar
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e baleado pela PM (Polícia Militar) por volta das 16h desta quarta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Ele foi encaminhado ao hospital com vida, mas teve a morte confirmada nesta quinta-feira (13).


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade

De acordo com o boletim divulgado pela polícia, o foragido estava escondido em um apartamento e, ao abrir a porta, tentou atirar contra os agentes, que revidaram. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O revólver utilizado por ele no confonto foi apreendido.


Leia também:

Imagem
Esposa de empresário desaparecido em Londrina desabafa sobre traições e golpes financeiros
Em um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ela afirmou que as investigações da Polícia Civil apontam que Rômulo desapareceu por vontade própria.
Homicídio Homicídios Arapongas Polícia militar de Londrina Foragido
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas