Funcionária é acusada de ajudar em furtos avaliados em mais de R$ 11 mil de mercado em Arapongas

Uma funcionária foi detida acusada de ajudar em furtos avaliados em mais de R$ 11 mil de mercado em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na segunda-feira (3). Mais duas suspeitas também foram presas.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 14h, na avenida Arapongas, no centro. O gerente do estabelecimento relatou que os crimes estavam ocorrendo desde o dia 17 de janeiro, e que presenciou o furto em tempo real por meio do monitoramento. Conforme o funcionário, duas mulheres passavam vários produtos no caixa e a operadora não passava todos os itens pelo leitor do código de barras - o valor total da compra do dia seria de R$ 1123,07, e a dupla pagou somente R$ 12,78 e R$ 7,28, de acordo com os comprovantes apresentados aos policiais. O prejuízo total seria de R$ 11 mil.

As três foram detidas e encaminhadas para a 22ª SDP (Subdivisão Policial).



