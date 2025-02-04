Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Recorrentes

Funcionária é acusada de ajudar em furtos avaliados em mais de R$ 11 mil de mercado em Arapongas

Redação Bonde
04 fev 2025 às 11:43

Compartilhar notícia

Reprodução/Arquivo/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma funcionária foi detida acusada de ajudar em furtos avaliados em mais de R$ 11 mil de mercado em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na segunda-feira (3). Mais duas suspeitas também foram presas.


Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 14h, na avenida Arapongas, no centro. O gerente do estabelecimento relatou que os crimes estavam ocorrendo desde o dia 17 de janeiro, e que presenciou o furto em tempo real por meio do monitoramento. Conforme o funcionário, duas mulheres passavam vários produtos no caixa e a operadora não passava todos os itens pelo leitor do código de barras - o valor total da compra do dia seria de R$ 1123,07, e a dupla pagou somente R$ 12,78 e R$ 7,28, de acordo com os comprovantes apresentados aos policiais. O prejuízo total seria de R$ 11 mil.

Cadastre-se em nossa newsletter


As três foram detidas e encaminhadas para a 22ª SDP (Subdivisão Policial).


Imagem
Nove se ferem após caminhão colidir em barranco em Santo Antonio da Platina
Nove se ferem após caminhão colidir em barranco em Santo Antonio da Platina
Arapongas furto mercado prisão
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas