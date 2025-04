Gestante fica ferida em colisão traseira em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a um sinistro de trânsito envolvendo dois carros na PR-170, em Rolândia, no início da noite desta segunda-feira (21). De acordo com os agentes, os veículos trafegavam em direção a Londrina quando um deles colidiu com a traseira do outro carro.





Ao todo, três vítimas ficaram feridas: uma gestante de 35 anos e um homem de 69 anos tiveram ferimentos leves, enquanto uma mulher de 69 ficou ferida com gravidade e foi encaminhada ao Hospital São Rafael. Um homem de 46 anos não teve ferimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato