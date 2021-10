GM prende suspeito de furtar 90 kg de carne de escola municipal de Londrina

A Guarda Municipal (GM) prendeu um homem com 90kg de carne, furtadas da Escola Municipal Professor Hélvio Esteves, na Zona Norte de Londrina.



De acordo com os oficiais, na noite da última segunda-feira (18), a Central de Monitoramento da Guarda Municipal identificou o disparo do alarme da escola. Uma equipe foi até o local e conseguiu visualizar um homem suspeito, que desrespeitou a voz de abordagem e correu ao ver os guardas. Em seguida, ele foi abordado por outra equipe, que prestou apoio. Os agentes encontraram três pacotes de carne vermelha que o homem deixou pelo caminho durante a tentativa de fuga.

Diante do flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. O homem preso nesta ação é suspeito de ter furtado aproximadamente 90 kg de carne da escola há alguns dias. A polícia vai investigar o caso.





A GM contatou a diretora da escola, que foi ao local e abriu os cadeados para que os guardas fizessem uma vistoria completa. Durante o procedimento, foi constatado o rompimento de uma tela de proteção, danos na janela que dá acesso à cozinha do estabelecimento de ensino, e uma pia quebrada.

Monitorar para Proteger – A Guarda Municipal de Londrina é responsável pela vigilância das escolas municipais, por meio do projeto “Monitorar para Proteger”, da Secretaria Municipal de Defesa Social.





As equipes contam com o apoio de toda a população para garantir a segurança dos prédios públicos do município. Denúncias sobre depredações, furtos, vandalismo e pessoas suspeitas próximas aos locais, entre outras, podem ser feitas para o telefone de emergência 153, que funciona 24 horas por dia.