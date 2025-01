Gol tenta atravessar rodovia e é atingido por Corsa na região de Apucarana, quatro ficaram feridos

Um acidente envolvendo dois automóveis deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (10) no km 223 da BR 376, em Cambira, por volta das 12h30.





Segundo as informações da PRF (Polícia Rodoviária FEderal), um veículo Gol, ao tentar cruzar a rodovia, foi atingido na lateral esquerda por um Corsa, ocupado por duas mulheres, que seguia sentido Apucarana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No local, havia sinalização indicando a necessidade de o Gol dar preferência aos veículos que trafegavam pela rodovia. O veículo atingido levava um casal.





As quatro vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico em Cambira. A PRF de Apucarana elaborará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito para apurar as causas do acidente.