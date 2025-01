PRF atende dois acidentes com caminhões ao mesmo tempo na Serra do Cadeado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a dois acidentes de trânsito quase simultaneamente em uma área muito próxima na Serra do Cadeado. Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 7h, agentes foram acionados para atender ao tombamento de um veículo de carga carregado de bobinas de celulose no km 305 da BR-376, em Mauá da Serra.





Enquanto seguia para o local, a equipe se deparou com outro tombamento de caminhão no km 303, que transportava um container com carne de frango, e causou a interdição total da pista sentido Curitiba por aproximadamente uma hora - uma faixa permaneceu liberada para o fluxo. No km 305, o tráfego seguiu sem interrupções.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ambos os condutores sofreram lesões moderadas e foram encaminhados ao Hospital da Providência, em Apucarana. A PRF ficou responsável pela elaboração dos Laudos Periciais de Acidente de Trânsito para determinar as causas dos incidentes.