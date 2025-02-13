Pesquisar

Prejuízo de R$ 2 mil

Golpista finge desmaio e furta cartão de crédito de homem em Apucarana

Redação
13 fev 2025 às 13:41

Foto de Anete Lusina no Pexels
Um golpista fingiu desmaio e, ao ser ajudado por um homem, aproveitou o momento de distração para furtar o cartão de crédito da vítima, na manhã desta quarta-feira (12), em Apucarana (Centro-Norte). 


O homem relatou à PM (Polícia Militar) que a ação ocorreu enquanto ele descia do ônibus, momento em que o golpista fingiu cair no chão e foi amparado. Durante a encenação, o acusado teria se aproveitado da ajuda da vítima para furtar a carteira dela. 


A carteira continha, além do cartão de crédito, de R$ 400 em dinheiro e documentos pessoais. O homem furtado foi ao banco para cancelar o cartão, mas foi informado que um saque no valor de R$ 1,6 mil havia sido feito. A polícia investiga o caso.


Leia também:

Imagem
Foragido por homicídio é morto durante confronto com a PM em Arapongas
Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi localizado e baleado pela PM (Polícia Militar) por volta das 16h desta quarta-feira (12), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).
