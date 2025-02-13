Golpista finge desmaio e furta cartão de crédito de homem em Apucarana

Um golpista fingiu desmaio e, ao ser ajudado por um homem, aproveitou o momento de distração para furtar o cartão de crédito da vítima, na manhã desta quarta-feira (12), em Apucarana (Centro-Norte).





O homem relatou à PM (Polícia Militar) que a ação ocorreu enquanto ele descia do ônibus, momento em que o golpista fingiu cair no chão e foi amparado. Durante a encenação, o acusado teria se aproveitado da ajuda da vítima para furtar a carteira dela.





A carteira continha, além do cartão de crédito, de R$ 400 em dinheiro e documentos pessoais. O homem furtado foi ao banco para cancelar o cartão, mas foi informado que um saque no valor de R$ 1,6 mil havia sido feito. A polícia investiga o caso.



