Golpistas usam IA para recriar voz do governador Tarcísio e aplicar golpe

Criminosos criaram um vídeo falso do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para aplicar um golpe nas redes, alertou o governo de São Paulo.



Golpistas usaram uma IA para reproduzir a imagem e voz de Tarcísio. No vídeo falso, o texto diz que o Procon determinou uma multa a todas as bandeiras de cartão de crédito, que obrigaria as empresas a devolver um valor em dinheiro aos clientes que fizeram compras, um suposto cashback.

Golpe leva usuários a clicar em um link que simula o site do Procon-SP. Na página, as vítimas são levadas a fornecer dados pessoais e bancários sob o pretexto de receber o reembolso da compra.



Procon não promove campanhas de cashback de compras no cartão de crédito, ressaltou o governo de SP. "Qualquer mensagem recebida sobre este tema seja denunciada imediatamente para a polícia", orientou. "É fundamental que a população verifique a autenticidade das informações antes de fornecer qualquer dado pessoal".



A polícia investiga o caso e tenta identificar os suspeitos. Eles serão investigados por uso indevido de IA pela falsificação da voz do governador Tarcísio e fraude.