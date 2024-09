Parque Vila Velha recebe caminhada noturna com observação da Lua

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa (Campos Gerais), será palco de um evento oficial promovido pela Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, em todo o mundo. A Caminhada Noturna, em comemoração à Noite Internacional de Observação da Lua, será realizada no sábado (14), a partir das 18 horas.







O público será guiado por Matheus Frare, profissional que conduzirá a caminhada e que apresentará uma narrativa envolvente sobre a origem da Lua e seu impacto na Terra. Também haverá exposição de meteoritos lunares. Cada participante receberá um certificado de participação, emitido diretamente pela Nasa, com o selo do Parque Vila Velha.



O gestor do parque, Leandro Ribas, afirma que o documento simboliza não só a participação em um evento internacional, mas também o interesse dos visitantes pelo universo e pela ciência.





“É uma lembrança única que vai além de um simples papel, conectando os participantes a uma rede global de entusiastas da astronomia. Esta é uma oportunidade de mostrar que o Parque Vila Velha não é apenas um destino turístico, mas também um espaço de conexão com o universo”, destaca.

A participação coloca o Parque Vila Velha no mapa de eventos globais de astronomia. A unidade já conta com observação do céu por meio de caminhadas noturnas em noites de Lua Nova ou Cheia.





No caso do evento deste sábado, além da caminhada, os participantes terão uma noite de descobertas e encantamento, podendo explorar o satélite natural da Terra por meio de telescópios. Será possível observar em detalhes as crateras e mares lunares.





