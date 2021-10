Guarda Municipal de Londrina prende assaltantes em flagrante

Na noite de quinta-feira (14), uma equipe da Guarda Municipal, enquanto realizava patrulhamento pela região central, recebeu uma informação da Polícia Militar para que as equipes da GM ficassem em alerta para um veículo com três homens suspeitos de praticar assaltos na cidade.

Imediatamente as informações com as características foram repassadas à rede de rádio para todas as demais viaturas. Em seguida, outra equipe da GM visualizou o carro dos suspeitos passando pela avenida Duque de Caxias e realizou a primeira tentativa de abordagem, porém eles não acataram a ordem de parada, fato que motivou o início do cerco policial. Os guardas municipais iniciaram o acompanhamento tático que terminou nas proximidades da rodovia Carlos João Strass, região norte.

Durante a tentativa de fuga os suspeitos trafegaram pela contramão em várias ruas e avenidas. Durante a abordagem foram encontrados diversos objetos dentro do carro, inclusive uma faca grande, provavelmente utilizada pela gangue durante os assaltos.





Os três suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil. A Polícia Militar foi até a central de flagrantes com algumas vítimas dos suspeitos para fins de reconhecimento.

Central de monitoramento GM





Na madrugada desta sexta-feira (15) a equipe da central de monitoramento da Guarda Municipal de Londrina flagrou um homem suspeito no interior da Escola Municipal José Garcia Villar, zona leste. Ele estava furtando uma lixeira plástica do local. Imediatamente a equipe que faz patrulhamento na área foi acionada e conseguiu encontrar o suspeito carregando o objeto nas proximidades da unidade de ensino. Diante do flagrante ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de plantão.





Fiscalização rua Paranaguá





A Guarda Municipal de Londrina segue realizando a Barreira Sanitária e blitz na rua Paranaguá, a fim de garantir o cumprimento das medidas profiláticas e evitar aglomeração de pessoas. Durante a operação na noite de ontem (14), com apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) foram lavrados 37 autos de infração de trânsito durante a blitz. Ao todo 15 veículos (11 carros e quatro motocicletas) foram recolhidos ao pátio por estarem trafegando com problemas na documentação.