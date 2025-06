Mãe é enforcada e agredida pelo filho, que é preso pela PM em Marumbi

Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (13) após agredir a própria mãe dentro de casa, no centro de Marumbi (Vale do Ivaí). O caso foi registrado por volta das 7h50, na rua Clóvis Buranello, como ocorrência de violência doméstica.





De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima relatou que o filho chegou em casa durante a madrugada apresentando sinais de que estaria sob efeito de drogas. Visivelmente alterado e com falas desconexas, o rapaz se irritou após ser questionado pela mãe e a agrediu violentamente. Segundo o relato, ele a enforcou, tentando sufocá-la, e depois a empurrou com força contra o sofá, provocando escoriações no pescoço da mulher.





A irmã do autor, que também estava na residência, presenciou a cena e confirmou a agressão. Durante o atendimento, o agressor retornou à casa e foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas diante do flagrante e da vontade da mãe em representar criminalmente, o jovem recebeu voz de prisão.





A mãe, que é proprietária da casa, autorizou uma busca no quarto do filho, suspeitando da presença de drogas. A equipe encontrou diversos ependorfes vazios, materiais comumente utilizados para armazenar cocaína. O rapaz foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.