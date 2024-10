Homem acaba morto durante troca de tiros após capotar caminhonete em perseguição policial

Um homem foi morto durante troca de tiros com a PM (Polícia Militar) após ter capotado caminhonete furtada em uma perseguição policial neste sábado (26), no trevo do Distrito de Guaravera, no sentido da zona sul de Londrina.





A situação ocorreu após a PM receber uma denúncia sobre uma caminhonete furtada andando por Londrina e se dirigiu ao local com uma equipe para abordar o veículo, porém, após o homem avistar as viaturas, acelerou para fugir.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a PM, durante a perseguição o condutor perdeu o controle e capotou o veículo. A partir disso, a equipe se aproximou para inspecionar o acidente, mas não encontraram o homem na caminhonete, sendo necessário utilizar um drone para fazer uma varredura da área para localizá-lo.





O homem foi encontrado com uma pistola e, de acordo com a PM, iniciou troca de tiros com a equipe. Logo quando foi atingido, a equipe policial solicitou o apoio do SAMU e SIATE para atendimento médico, mas ele não resistiu.