Homem acusado de estupro de vulnerável contra três vítimas é preso no Paraná

Um homem de 26 anos foi preso temporariamente pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) pela prática do crime de estupro de vulnerável contra três meninas, de 4, 6 e 11 anos. A captura aconteceu no bairro Sambaqui, em Morretes, no Litoral do Paraná.





Conforme apurado, as investigações tiveram início após uma palestra realizada em uma escola de Morretes, ministrada pela equipe do Centro De Referência De Assistência Social da cidade, que abordou temas relacionados à violência doméstica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o evento, uma das alunas começou a chorar, o que motivou um diálogo mais aprofundado e a revelação dos abusos sofridos. Esse relato foi notificado à PCPR e imediatamente foram iniciadas as investigações. Foi apurado que outras crianças também teriam sido vítimas do agressor.





De acordo com o delegado da PCPR André Rosa Silva, a notificação imediata de casos de violência sexual é fundamental para uma rápida intervenção das autoridades, em conjunto com a rede de proteção.

Publicidade





"Somente com essa comunicação ágil conseguimos ajudar as vítimas e tirar o criminoso de circulação. A repressão aos crimes sexuais atua também como uma forma de prevenção, considerando que os autores desses delitos costumam reincidir, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas e da sensação de impunidade", ressaltou o Delegado.





Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.





O delegado ainda ressalta que a PCPR, em conjunto à Rede de Proteção de Morretes, está comprometida com a atuação e repressão a crimes como este, e permanece à disposição para receber denúncias e agir rapidamente.