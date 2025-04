Homem acusado de estupro de vulnerável é preso em Tamarana

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu na manhã deste sábado (15) um homem de 51 anos acusado de abusar sexualmente de várias crianças na área rural de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com o delegado João Reis, do 6° DP (Distrito Policial) de Londrina, Elias Arcanjo de Oliveira começou a ser investigado em junho de 2024, quando uma professora percebeu que um aluno apresentava indícios de ter sido abusado - após um atendimento especializado, o crime foi comprovado.

A apuração da PCPR mostra que há uma extensa lista de vítimas, sendo que o caso mais antigo ocorreu há 25 anos.





“Foram feitas oitivas, ouvimos algumas pessoas e havia a informação de que ele estava planejando fugir de Tamarana. O fato mais grave é que ele procurou familiares de uma das vítimas para que eles retirassem a denúncia. Em razão disso, representamos pela prisão preventiva”, disse Reis, que pontuou que, quando notou a presença policial, o homem tentou fugir pela janela para uma área de mata, mas foi detido.

O IP (Inquérito Policial) conduzido por Reis deve ser finalizado com o relato de cinco vítimas, mas o delegado reforça que outros casos de estupro podem vir à tona após a prisão do acusado.





“São crianças na faixa de oito anos, algumas já são adultas hoje. Mas sabemos que tem mais vítimas, que conversamos e não aceitaram formalizar o depoimento. Entendemos que falar desses crimes sexuais traz muitos gatilhos e estamos respeitando isso”, pontua.

Reis explica que o homem morava e trabalhava na área rural de Tamarana e que as vítimas eram sempre pessoas próximas a ele - vizinhas ou com grau de parentesco. O acusado tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental.





“Ele foi interrogado sobre os fatos e permaneceu em silêncio, conforme orientação do advogado, que entende que precisa ter acesso a todas as provas já colhidas para depois se manifestar”, acrescenta o delegado.

O homem segue preso preventivamente e deve responder por estupro de vulnerável contra cinco vítimas.

"Esperamos concluir rapidamente o IP em cima dessas cinco vítimas. As demais vítimas que surgirem e aceitarem formalizar o depoimento, vamos fazer outro inquérito", finaliza Reis.

DEFESA





O advogado Matheus Lisboa, que defende Oliveira, reforçou que seu cliente optou por permanecer em silêncio, resguardando-se o direito constitucional de não produzir prova contra si. "Ressaltamos que essa prerrogativa não pode ser interpretada como confissão ou indicativo de culpa, mas sim como uma garantia fundamental prevista em nosso ordenamento jurídico", diz a nota enviada pela defesa.





"Confiamos que, no decorrer do processo, restará cabalmente demonstrada a inocência de nosso cliente, afastando-se qualquer acusação infundada que possa ter sido formulada contra ele", acrescenta o advogado, que também questiona a decretação de prisão preventiva. "O Sr. Elias Arcanjo de Oliveira tem uma trajetória de vida digna e sempre colaborou com as autoridades, não havendo qualquer elemento que justifique sua segregação cautelar."