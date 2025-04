Homem agride companheira e foge após quebrar móveis em Jandaia do Sul

Um homem de 19 anos agrediu a companheira e destruiu móveis dentro de casa, em Jandaia do Sul (Centro-Norte), na noite desta sexta-feira (14). A Polícia Militar foi acionada por um cunhado da vítima, que presenciou as agressões.





De acordo com o relato da mulher, de 23 anos, ela chegou em casa por volta das 18h e encontrou o companheiro embriagado, na companhia do pai dele. Após comunicar que queria terminar o relacionamento e pedir que ele saísse da residência, foi agredida com um soco na boca e teve os cabelos arrancados.





O pai do agressor tentou intervir, mas quase foi atingido com uma arma branca pelo filho. Antes de fugir, o homem ameaçou a companheira, afirmando que ela não veria mais as filhas, que são de outro relacionamento. Ele também disse ao próprio pai que a família não voltaria a vê-lo.

A mãe do agressor informou à polícia que ele sofre de transtorno bipolar. A vítima relatou que ele havia ingerido uma garrafa inteira de bebida alcoólica e é usuário de maconha.





O homem não foi localizado até o momento. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais.