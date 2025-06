Homem agride ex-namorada e tenta fugir da PM em alta velocidade no Noroeste do PR

Um homem de 27 anos foi preso na noite de sábado (14) após agredir a ex-namorada e tentar fugir da Polícia Militar em Bom Sucesso (Noroeste).





De acordo com o relato da vítima, de 31 anos, o agressor desferiu chutes em seu carro e socos em seu rosto, provocando um corte no supercílio e inchaço na região dos olhos. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais visualizaram o suspeito trafegando em alta velocidade com uma Saveiro preta, rebaixada.

Foi iniciada aperseguição e o veículo só foi abordado após entrar em uma rua sem saída, onde o agressor mora. Segundo a PM, ele desobedeceu às ordens para sair do carro com as mãos erguidas, sendo necessário o uso de técnicas de controle e algemas para contê-lo.





Dentro do veículo, foram encontradas latas de cerveja e sinais visíveis de embriaguez no motorista, como olhos vermelhos e forte cheiro de álcool. O homem recusou-se a fazer o teste do bafômetro. A CNH dele estava vencida desde 2021 e o carro apresentava pendências administrativas.





A vítima e o agressor foram levados ao hospital para atendimento médico. O veículo foi recolhido ao local da PM e o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Jandaia do Sul, onde deve responder por violência doméstica, lesão corporal, embriaguez ao volante e infrações de trânsito.





