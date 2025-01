Homem armado resiste à abordagem e é morto em confronto com a Polícia Militar no Norte Pioneiro

Um homem morreu em um confronto com policiais militares após resistir a uma abordagem em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (9).





De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada durante um patrulhamento de rotina no Município, quando os agentes viram o suspeito portando uma arma de fogo em frente a uma residência.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao perceber a presença dos policiais, o homem teria entrado na casa para fugir, mas os agentes conseguiram alcançá-lo para fazer a abordagem. Nesse momento, o suspeito, que estava com a arma na mão, não obedeceu às ordens e continuou a apontá-la para a equipe.





Diante da situação, os policiais atiraram contra o suspeito, que, mesmo ferido, disparou contra os agentes. Apesar disso, ninguém foi atingido.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e o Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados e constataram a morte do suspeito.





Estiveram no local, além da Polícia Militar, do Samu e do Siate, equipes da Polícia Civil, da Perícia Criminal e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo. A arma de fogo do homem, um revólver calibre 32, foi apreendida.